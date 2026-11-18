Manifestó que existe disposición de su parte para sacar adelante el Paquete Fiscal y evitar que Nuevo León enfrente un sexto año consecutivo sin presupuesto

A días de entregar el Paquete Fiscal 2027, el gobernador Samuel García aseguró que durante su administración no se debe ni un solo peso a los municipios, pese a los señalamientos que han realizado algunos alcaldes sobre presuntos adeudos por parte del Gobierno estatal.

Samuel García rechaza adeudos con los municipios

El mandatario afirmó que su administración ha cumplido con la entrega de participaciones y fondos correspondientes a los municipios, por lo que rechazó que existan recursos pendientes de entregar. Como respaldo a sus declaraciones, hizo referencia a los resultados presentados recientemente por la Auditoría Superior de la Federación.

“Hemos sido muy enfáticos en que no debemos ni un peso, lo hemos demostrado a las Cámaras, lo hemos demostrado a todos que nos han preguntado por esos supuestos adeudos y que alegan algunos alcaldes y la mejor prueba es que la misma Auditoría Superior de la Nación hace un mes entregó y detalló que hemos cumplido cien por ciento con la entrega de participaciones, fondos y al día de hoy hay ceros adeudos a municipios”, aseguró el gobernador.

Las declaraciones fueron realizadas durante el Nuevo León Informa. García Sepúlveda también fue cuestionado sobre las expectativas que tiene su administración para lograr la aprobación del presupuesto del próximo ejercicio fiscal, luego de que durante los años anteriores no se alcanzaran acuerdos con los diputados locales para concretarlo.

Gobernador busca evitar un sexto año sin presupuesto aprobado

Al respecto, el gobernador manifestó que existe disposición de su parte para sacar adelante el Paquete Fiscal 2027 y evitar que Nuevo León enfrente un sexto año consecutivo sin un presupuesto aprobado. Además, señaló que espera que las negociaciones avancen sin obstáculos y que puedan concluirse el viernes.