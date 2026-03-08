Gobernador participa en carrera 'Corre Ahorra 2026'

Con recorridos de tres y cinco kilómetros, el evento deportivo se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y participación

El gobernador Samuel García encabezó este sábado la carrera “Corre Ahorra 2026” encabezó en el circuito Parque Fundidora–Paseo Santa Lucía, en el municipio de Monterrey.

En el marco del Día Mundial del Agua y de la Semana Estatal del Agua busca fomentar hábitos responsables en el uso del recurso hídrico desde el hogar y la vida cotidiana.

Se contó con la participación de 5 mil corredoras y corredores organizada por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, cuyo director general Eduardo Ortegón Williamson también se sumó al recorrido.

Con recorridos de tres y cinco kilómetros, el evento deportivo se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y participación, donde las familias disfrutaron de una jornada de activación física, convivencia y conciencia ambiental.

Instalan módulo informativo para promover la cultura del cuidado del agua

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey instaló un módulo informativo para promover entre la ciudadanía la cultura del cuidado y uso responsable del agua, reforzando el mensaje de la campaña “Ahora ahorra”.

El organismo reiteró que continuará promoviendo iniciativas que fomenten el uso responsable del líquido vital.