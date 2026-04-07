Gobernador invita a japoneses a Nuevo León para Mundial 2026

El mandatario estatal reiteró su invitación al mencionar que son bienvenidos a Nuevo León para presenciar a su selección en esta justa mundialista

Como parte de su gira, el gobernador Samuel García invitó este lunes a los japoneses al estado de Nuevo León para que asistan a los juegos que disputará su selección en el Mundial 2026.

Durante su estancia se reunió con el director de Selecciones Nacionales de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), Masuji Yamamoto, donde intercambiaron las playeras de la selección mexicana y japonesa.

Conversaron sobre la preparación de la selección nipona previo a los compromisos, en el Estadio Monterrey.

El mandatario estatal reiteró su invitación al mencionar que son bienvenidos a Nuevo León, mientras que el directivo mencionó que la selección asiática se está preparando a fondo para los próximos encuentros.

Esta gira de trabajo por Asia se realiza para ser la mejor sede mundialista y Nuevo León se prepara en todos los aspectos para recibir a miles de turistas.