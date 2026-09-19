Gobernador insta a confiar en SIMA, pero pide no confundir bruma

Ante esta situación, el mandatario estatal pidió a la ciudadanía informarse a través de la red oficial de monitoreo ambiental

El gobernador Samuel García llamó a la población de la zona metropolitana de Monterrey a consultar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) para conocer las condiciones reales de la calidad del aire, al señalar que todavía hay quienes confunden la humedad o la bruma con contaminación.

"Todavía hay personas que confunden humedad o bruma con contaminación", fue lo que dijo el mandatario estatal, quien indicó que la población continúa consultando aplicaciones ajenas al sistema del Gobierno del estado como primera opción para conocer cómo se encuentra el aire.

"Esa página (aire.nl.gob) es en vivo, 18 estaciones reales, recién compradas y modernizadas pero desgraciadamente todavía hay personas que confunde humedad o bruma con contaminación”, dijo Samuel García.

El gobernador cuestionó los datos que arrojan algunas aplicaciones externas y aseguró que sus pronósticos pueden confundir condiciones meteorológicas con contaminación.

“Y entonces te dicen, oye es que la app dice que hay mala calidad y les volvemos a repetir, esa app está desactualizada, no sirve, la manejan en Israel, desde Israel hacen unos pronósticos satelitales y esas madres están confundiendo nubes con bruma, contaminación y buen día como hoy que estamos en verde pero está entrando humedad del golfo y del Pacífico, va a llover muchísimo y esa madre dice que mala calidad”, agregó.

Ante esta situación, García pidió a la ciudadanía informarse a través de la red oficial de monitoreo ambiental, al destacar la inversión realizada por el Gobierno estatal y señalar que los avisos serán emitidos cuando realmente se registren condiciones adversas.

"Tenemos que comunicar, informar que no se dejen llevar por aplicaciones. Si el gobierno invirtió 20 mdp en una red de monitoreo, es ahí donde les pedimos que se informen, claro, hay días malos y cuando haya un día rojo, que no hemos tenido, damos aviso pero va haber aviso en la zona donde hay rojo porque antes era, a todo Nuevo León rojo cuando era García, por ejemplo", dijo.