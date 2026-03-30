Gobernador inicia fase de reforestación en Parque Lineal Línea 4

El mandatario estatal precisó que, dentro de los trabajos, también se consideró la remodelación de ocho puentes como el de Pío X

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, dieron inicio este domingo al proceso de arborización del Parque Lineal Línea 4, sobre la avenida Constitución.

En compañía del secretario de Medio Ambiente, el mandatario estatal detalló que en esta jornada se plantarán los primeros 60 ejemplares de los mil árboles nativos contemplados, dando inicio a un centro de conexión de infraestructura verde.

"Hoy empezamos a arbolar los primeros 60 de miles de árboles, todo Constitución y van a notar lo mismo del lado de Morones. En Morones también había dos carriles muertos, y ya lo estamos haciendo parque lineal, se van a arbolar idénticos son gemelos", indicó García Sepúlveda.

También precisó que dentro de los trabajos se consideró la remodelación de ocho puentes, como el puente del Papa, Zaragoza, puente Pio X, así como la edificación de dos nuevos: el puente a la Virgen y puente de la Torre Rise.

"Cuando empiece el Mundial y ya empiece la gente a usar estos corredores, no van a tener que caminar 6 km, va a haber puentes cada kilómetro para cruzar de Morones a Constitución", puntualizó.

Por su parte, Mariana Rodríguez resaltó que este tipo de iniciativas que parten de un trabajo colectivo no solo recuperan los espacios, sino que le regresan la vida a la ciudad.

“En Nuevo León seguiremos poniendo nuevas nuestras áreas verdes, con resultados que crecen como semillas y que, se van poniendo y viendo poco a poco en la forma en la que cuidamos nuestros árboles que llevan muchos años, en la forma en la que plantamos los nuevos también y también en las semillas que están por nacer”, apuntó.

Medio Ambiente señala reforestación como primer fase de "Bosques Urbanos"

En tanto, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, señaló que la intervención, que forma parte del proyecto "Bosques Urbanos", es la primera fase de una plantación que se llevará a cabo en los más de 6 kilómetros del Parque Lineal.

“Hoy no solo plantamos árboles, sembramos infraestructura verde que mejora la calidad del aire, reduce el calor urbano y devuelve equilibrio a nuestra ciudad. Apostarle a más espacios verdes es invertir en un Nuevo León más sostenible, más saludable y mejor preparado para el futuro”, expresó.

Entre los beneficios de esta reforestación, se encuentran la reducción de las islas de calor, mejora de la calidad del aire, ahorro de energía, captación de agua, entre otros.

Este Parque Lineal Línea 4 se proyecta como un corredor biológico urbano que contribuirá a la conectividad ecológica para facilitar el desplazamiento de fauna local y fortalecer el equilibrio de ecosistemas dentro de la ciudad.