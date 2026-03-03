Gobernador inaugura cancha 454 previo al Mundial 2026

García Sepúlveda destacó que además la construcción de 78 murales mundialistas, así como la plantación de un millón de árboles

El gobernador Samuel García entregó este lunes, la cancha deportiva número 454 en el municipio de Monterrey previo a le llegada del Mundial 2026.

En el marco de "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", el mandatario estatal inauguró la cancha con alumnos de la Escuela Secundaria Número 6 “Centenario de la Constitución".

García Sepúlveda destacó que además la construcción de 78 murales mundialistas, así como la plantación de un millón de árboles.

“Ni todos los estados juntos llegan a 400. Y Nuevo León solito, la trompa del tren, 454 canchas y ayer domingo empezamos los murales. Vamos a hacer 78 murales, preciosa la ciudad y luego ahí viene la lluvia, va a estar todo verde, un millón de árboles también”, expresó.

“Cuándo habían sido escuchado que un Gobierno construyera parques y canchas, y llega el nuevo Nuevo León 500 (canchas)”, apuntó el Gobernador.

Promueven desarrollo integral a través del deporte

Además, el Gobierno del Estado promueve el desarrollo integral del estudiantado a través de la práctica deportiva, desarrolla habilidades técnicas, sociales y emocionales.

Por ejemplo, el Mundialito Escolar surge como una iniciativa para rehabilitar y acondicionar espacios en las escuelas a fin de promover y fortalecer la educación integral a través de la práctica del deporte escolar.