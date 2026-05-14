Gobernador firma acuerdo 'Nuevo León Cumple Cero Clausuras'

Autoridades aseguraron que el mensaje central del programa es romper el paradigma entre gobierno e iniciativa privada, apostando por un modelo de acompañamiento

El gobernador Samuel García encabezó el lanzamiento del Acuerdo Estatal “Nuevo León Cumple Cero Clausuras”: Confianza y Legalidad para el Desarrollo”, una estrategia con la que el Gobierno estatal busca brindar mayor certeza jurídica y facilitar el cumplimiento regulatorio.

Durante el evento también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Miguel Flores, y la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, quienes destacaron que el programa busca fortalecer la relación entre el gobierno y la iniciativa privada.

“Hoy más que nunca la ciudadanía nos necesita ver unidos y contundentes de que Nuevo León es un estado abierto a las inversiones y apoya a las PYMES”, expresó Rocha.

Por su parte, el gobernador Samuel García aseguró que las pequeñas y medianas empresas locales deben recibir el mismo trato y facilidades que las compañías extranjeras.

“Cité a las secretarías porque comúnmente no podemos tratar mejor a los extranjeros que a los de Nuevo León, sobre todo a las PYMES”, declaró.

Gobernador destaca uso de trámites en línea para mayor transparencia

El mandatario estatal destacó que actualmente la mayoría de los trámites en Nuevo León ya se realizan en línea, con el objetivo de generar mayor transparencia y vigilancia en los procesos de inspección.

“Queremos que se comunique, transparencia total de los inspectores y que se sientan vigilados”, afirmó.

Asimismo, reiteró que todas las facilidades que el Gobierno brinda a la inversión extranjera ahora también serán aplicadas bajo el mismo criterio para las PYMES neolonesas.

“Ojalá nos copien en todo México, que los gobiernos no estorbemos; ahorita es cuando el gobierno tiene que elevar la apuesta de las inversiones”, agregó.

Como parte del programa “Nuevo León Cumple”, se instalará una mesa de diálogo permanente con sesiones semanales entre la iniciativa privada y el Gobierno estatal, con el objetivo de corregir posibles irregularidades, fortalecer la efectividad de las denuncias y evitar clausuras innecesarias.

La publicación oficial del acuerdo en el Periódico Oficial del Estado está prevista para este 13 de mayo de 2026.

Además, las autoridades aseguraron que el mensaje central del programa es romper el paradigma entre gobierno e iniciativa privada, apostando por un modelo de acompañamiento y legalidad para el desarrollo económico de Nuevo León.