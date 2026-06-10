Gobernador finaliza renovación de transporte en Cuenca Sur

Resaltó que cuentan con aire acondicionado, internet, sistemas de videovigilancia conectados al C5, así como mejores condiciones de seguridad

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Como parte del proceso de modernización del transporte público, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda concluyó la reestructuración del transporte en la Cuenca Sur de Monterrey al entregar 30 unidades para las rutas 5 y 405.

Estos camiones se integrarán a la zona de La Estanzuela como parte del impulso al sector de movilidad por parte de la administración estatal, por lo que el mandatario estatal destacó que la renovación de la flotilla busca ofrecer un servicio más digno, seguro y eficiente para las familias de Nuevo León.

En su mensaje señaló que uno de los principales retos que encontró su gobierno fue el deterioro del sistema de transporte público, por lo que decidieron emprender una transformación profunda, cuyo objetivo será alcanzar una meta histórica de 4 mil nuevos camiones circulando en la entidad.

“Vamos a llegar a 4 mil nuevos camiones para que toda la gente tenga un transporte digno, seguro y con clima. Me da mucho gusto venir a la Estanzuela, al sur de la ciudad de Monterrey. Que sepan que estamos trabajando, que estamos arreglando la seguridad, estamos arreglando el agua, la movilidad y los camiones”.

García Sepúlveda resaltó que las nuevas unidades cuentan con aire acondicionado, internet, sistemas de videovigilancia conectados al C5, así como mejores condiciones de seguridad tanto para usuarios como para operadores.

Nuevo León atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de seguridad y abastecimiento de agua, luego de registrar una reducción significativa en delitos de alto impacto y contar con presas recuperadas tras años de crisis hídrica.

Unidades beneficiarán a más de 157 mil habitantes

Por su parte, el director general de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, explicó que estas unidades realizarán recorridos principalmente en el municipio de Monterrey para conectar con las colonias del sur y centro de la ciudad.

Explicó que la modernización beneficiará a más de 157 mil habitantes y permitirá retirar unidades con más de dos décadas de antigüedad.

“Esta ruta tiene una característica muy particular que su recorrido lo tiene 100 por ciento dentro del municipio de Monterrey. Esta ruta tiene su origen en Monterrey y su destino en el centro de Monterrey. Con la reestructuración de estas dos rutas estamos concluyendo la reestructuración en la Cuenca Sur de Monterrey, que también incluye San Pedro y la parte centro".

Destacó que con esta entrega se concluye la reestructuración del transporte en la Cuenca Sur de Monterrey, que incluye sectores de San Pedro, por lo que anunció que los siguientes trabajos continuarán en los municipios de Santa Catarina y García.

“Esta ruta tiene una característica muy particular que su recorrido lo tiene 100 por ciento dentro del municipio de Monterrey. Esta ruta tiene su origen en Monterrey y su destino en el centro de Monterrey.

Con la reestructuración de estas dos rutas estamos concluyendo la reestructuración en la Cuenca Sur de Monterrey, que también incluye San Pedro y la parte centro".

Además, subrayó que la transformación del sistema de transporte también implica la profesionalización de las empresas transportistas, mejores condiciones laborales para los operadores y una supervisión permanente para garantizar frecuencias adecuadas y un servicio de calidad para los usuarios.