El mandatario estatal destacó que el crecimiento poblacional y económico de la entidad ha generado la necesidad de construir más planteles

Como parte de las acciones para ampliar la infraestructura educativa en Nuevo León, el gobernador Samuel García entregó una nueva secundaria en el municipio de Pesquería, además de una cancha deportiva y kits escolares para los estudiantes.

Durante el evento, acompañado por el secretario de Educación, Juan Paura García, y el alcalde Francisco Esquivel Garza, el mandatario estatal destacó que el crecimiento poblacional y económico de la entidad ha generado la necesidad de construir más planteles para atender la demanda de espacios educativos.

Samuel García informó que actualmente se trabaja en un programa para construir 50 escuelas, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, con el objetivo de avanzar en la edificación de un plantel por semana.

“Cuando llegamos al gobierno dijimos: para nosotros lo más importante son los niños desde los bebés. Vamos a hacer estancias, guarderías y vamos a construir todas las escuelas necesarias para que ni un niño se quede fuera y menos andar a estas alturas rentando aulas móviles”.

Por su parte, Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, director del ICIFED, detalló que la nueva secundaria cuenta con seis aulas didácticas, taller de cómputo, internet satelital, módulos sanitarios, sala de maestros, área de prefectura, techumbre metálica y cancha deportiva, además de una cubierta con una estructura de última generación.

El funcionario también destacó que este modelo de planteles obtuvo un reconocimiento en el Festival Mundial de Arquitectura, donde compitió entre los ocho proyectos finalistas frente a propuestas de países como China, India, Estados Unidos y Rumanía.

En tanto, el secretario de Educación, Juan Paura García, señaló que la inauguración de la Secundaria número 152 forma parte de una estrategia para fortalecer la oferta educativa en los municipios periféricos. Agregó que en esta zona también se construyen una escuela primaria y una preparatoria.

Además, resaltó el crecimiento del modelo de educación dual en Nuevo León, que pasó de 200 a 15 mil estudiantes, con la participación de mil 500 escuelas y empresas.

El alcalde Francisco Esquivel Garza agradeció el respaldo del Gobierno estatal para concretar el plantel y destacó que sus instalaciones cuentan con equipamiento tecnológico y espacios deportivos que buscan impulsar el aprendizaje, la innovación y la convivencia entre los estudiantes.

Durante la entrega también estuvieron presentes autoridades educativas, representantes sindicales, alumnos y padres de familia.