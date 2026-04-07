Gobernador emprende gira de trabajo en Japón previo Mundial 2026

El mandatario estatal dio a conocer que la primera estación a revisar fue el estadio Nissan, donde se jugó la final del Mundial Corea-Japón 2002

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Desde Yokohama, Japón, el gobernador Samuel García Sepúlveda inició su gira estratégica por Asia con un objetivo claro: posicionar a Nuevo León como sede mundialista, fortalecer la relación con Japón y Corea del Sur y abrir nuevas oportunidades de inversión para el estado.

En entrevista desde el Estadio Nissan, el mandatario estatal explicó que esta gira tiene como eje principal el desarrollo económico de la entidad.

“Esta gira tiene muchos propósitos, en especial dos: el primero es la economía. Este año Nuevo León de nuevo seremos primer lugar en inversión extranjera y estamos consolidando inversiones de armadoras de carros, electrónicos, muebles… mucha inversión de Japón y de Corea del Sur que vamos a estar amarrando esta semana para Nuevo León en 2026”, señaló.

Además, destacó el componente estratégico rumbo a la Copa del Mundo, al subrayar que tanto Japón como Corea del Sur participarán en la justa deportiva y tendrán presencia en territorio nuevoleonés.

“Ambos países van a jugar en la mejor sede, que es la nuestra, en Nuevo León, y entonces venimos a promocionar que nos acompañen este verano a los juegos de Japón y de Corea que tendremos en la ciudad”, agregó.

Gobernador busca fortalecer rubros claves del Estado

El gobernador también enfatizó que la gira busca fortalecer rubros clave como la conectividad, el turismo y la proyección internacional del Estado.

“Conectividad, turismo, economía y, pues, obviamente, representando a Nuevo León y a México”, puntualizó.

Como parte de las referencias internacionales que busca replicar, García Sepúlveda destacó los modelos de movilidad observados en Japón, particularmente en Tokio:

“Veníamos viendo en el camino que Tokio tiene un monorriel desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto. Y eso es lo que Nuevo León va a tener próximamente. Como Tokio, como Japón de primer mundo, Nuevo León va a ser la primera ciudad que va a tener desde el aeropuerto hasta el centro un monorriel, el más largo del continente, de los más largos del mundo”, explicó.

Finalmente, el mandatario estatal envió un mensaje sobre el posicionamiento global del estado.

“Lo primero es que Nuevo León hoy sí está en el mapa, antes no estaba. Hoy Nuevo León es primer lugar en todos los índices económicos y eso hay que aprovecharlo, llevando dinero de Japón y de Corea a Nuevo León”.

Con esta gira, el gobierno estatal busca consolidar alianzas internacionales clave y capitalizar el momento económico que vive la entidad, de cara a los retos y oportunidades que traerá el Mundial 2026.