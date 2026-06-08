Gobernador de Nuevo León encabeza la Mega Cabalgata Norteña 2026

Por: David Cázares 07 Junio 2026, 11:48 Compartir

El gobernador de Nuevo León participó junto a Mariana Rodríguez en la tradicional Mega Cabalgata Norteña celebrada este domingo

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó este domingo la Mega Cabalgata Norteña 2026, acompañado por Mariana Rodríguez. El mandatario estatal dio inicio al recorrido en punto de las 10:00 horas desde las instalaciones del Parque Fundidora, el contingente recorrió el primer cuadro de Monterrey. Decenas de jinetes y familias se sumaron a la actividad, que reunió a participantes provenientes de distintos municipios del estado. Comparte imágenes del recorrido Vestido con sombrero y botas, Samuel García compartió en sus redes sociales diversas imágenes y videos del evento, donde aparece montando a caballo junto a otros asistentes. Las publicaciones mostraron largas filas de cabalgantes recorriendo los espacios del parque, en un ambiente familiar y festivo que destacó las tradiciones norteñas de Nuevo León. La denominada “Mega Cabalgata Norteña 2026” formó parte de las actividades y festividades de cara a la Copa del Mundo. Nota en desarrollo...