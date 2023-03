Gobernador de Nuevo León dice estar blindado contra Congreso

En medio del pleito con el Congreso de Nuevo León que le ha quitado poderes y facultades, el gobernador Samuel García afirmó que se cura de espanto, ya que está blindado jurídicamente por diversas autoridades.

El mandatario refirió que ya tiene 22 suspensiones de amparo en su favor en contra de los decretos de la legislatura local y que este jueves le notificaron seis más, y aseguró que en todo caso las reformas no aplicarían para él, sino a partir del próximo gobernador.

'Lo más bonito es que la resolución señala: Y en todo caso, al terminar este asunto, de ser legal la reforma, aplicaría hasta el siguiente gobernador en el 2027, entonces yo ya con eso me curo de espanto, no le dedico un minuto más a esta pelea porque estoy blindado jurídicamente, nos ha blindado la Corte, magistrados de Colegiados, nos han blindado jueces de Distrito de Ciudad de México, muchos de Nuevo León, dos de Tamaulipas, no es uno solo, son dos jueces de Distrito de Tamaulipas que también han dado suspensiones', explicó.