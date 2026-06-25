Gobernador de NL analiza ‘megapuente’ por juego del Mundial FIFA™

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, evalúa suspender clases el lunes 29 de junio por el último partido del Mundial en Monterrey

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que analiza la posibilidad de declarar un “megapuente” escolar con motivo del último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ que se disputará en Monterrey.

El planteamiento contempla suspender clases el lunes 29 de junio para estudiantes de educación básica, lo que permitiría a la comunidad escolar disfrutar del encuentro programado en la ciudad.

El mandatario estatal explicó que ya se encuentra en diálogo con autoridades del Gobierno Federal para concretar esta medida, aunque no precisó con qué instancias educativas se llevan a cabo las gestiones.

De aprobarse la propuesta, el día de descanso se sumaría al viernes 26 de junio, fecha en la que ya no habrá clases debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Esto generaría un fin de semana extendido para los alumnos, en el contexto del cierre de actividades mundialistas en la capital nuevoleonesa.

“Muy contentos porque el viernes no hay clases, y ya estoy valorando con el Gobierno Federal que el lunes no haya clases tampoco, puente largo para que puedan disfrutar todos del juego, del play off que va a haber en Monterrey”, expresó el gobernador.

Medida pensada también para la movilidad

Desde semanas previas al arranque del torneo, García había adelantado su intención de considerar como días de asueto aquellos encuentros mundialistas que coincidieran con días hábiles, precisamente para mitigar problemas de tránsito.

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“Ahí estamos desde ahorita viendo cómo le vamos a hacer con el tema educativo e industrial para que esos días, ya muy cerca de vacaciones, sea asueto y no haya tráfico”, comentó en su momento.

Hasta ahora, la Secretaría de Educación de Nuevo León no ha emitido una postura oficial respecto a la posible suspensión de clases el lunes 29 de junio.

La decisión final dependerá de la coordinación entre autoridades estatales y federales, así como de los lineamientos del calendario escolar.

Último partido del Mundial en Monterrey

El encuentro programado para el lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey corresponde a los dieciseisavos de final, siendo el único partido de eliminación directa que se disputará en la entidad.

Entre las selecciones que podrían participar en este duelo se encuentran Países Bajos, Brasil y Marruecos, dependiendo de los resultados previos en la fase de grupos.

Mientras tanto, este miércoles se llevará a cabo el tercer partido del Mundial en territorio nuevoleonés, cuando Sudáfrica y Corea del Sur se enfrenten a las 19:00 horas en el mismo recinto.