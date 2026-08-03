Gobernador conmemora cuatro siglos de historia de Aramberri

La tradicional cabalgata arribó hasta el Lienzo Charro, donde se realizó un rodeo profesional con la participación de jinetes destacados

Con el objetivo de rendir homenaje por sus cuatro siglos de historia, tradición y orgullo, el gobernador Samuel García encabezó la Feria del 400 Aniversario de la Fundación de Aramberri.

En compañía del alcalde Martín Castillo, el mandatario estatal arrancó los festejos con una cabalgata que partió desde El Obispo, donde ofreció un desayuno para autoridades, cabalgantes e invitados.

En su mensaje, García Sepúlveda refrendó su compromiso en favor del desarrollo económico y regional de Aramberri, para ofrecer una mejor calidad de vida.

“Vamos a renovar y a remodelar La Playita. Vamos a seguir ayudando a Martín para que pueda tener las carreteras, los caminos y más importante para mí es la seguridad acá en el sur. Este mes de julio fue el mejor mes de los últimos 20 años y se tiene que notar acá en Aramberri”, expresó.

En el sector de seguridad, el gobernador anunció que incrementará el número de patrullas y ambulancias, además de aproximar programas sociales en el próximo mes de agosto.

“Tenemos un programa en todo el estado que es para las mujeres. Ayúdenme, por favor, a que llegue a todo Nuevo León, 2 mil pesos mensuales vía tarjeta”, subrayó García Sepúlveda.

La tradicional cabalgata arribó hasta el Lienzo Charro, donde se realizó un rodeo profesional con la participación de jinetes destacados.