Gobernador asegura que terminará su gobierno cumpliendo promesas

El gobernador de Nuevo León afirmó que su administración ha enfrentado cuatro años sin presupuesto aprobado por el Congreso local

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que su administración ha enfrentado constantes obstáculos por parte del Congreso local, al señalar que durante cuatro de los cinco años que lleva al frente del Ejecutivo, los diputados no han aprobado el presupuesto estatal.

Durante el festejo por el Día de las y los Servidores Públicos con actividad secretarial, el mandatario afirmó que nunca antes se había visto que a un gobernador se le negara el presupuesto en repetidas ocasiones y sostuvo que continuará buscando alternativas para mantener en marcha los proyectos de su administración.

En su mensaje, Samuel García calificó a algunos legisladores como personas que “le han puesto el pie” a su gobierno y los acusó de actuar por intereses políticos.

Además, señaló que incluso ya le anticiparon un escenario complicado para la aprobación del próximo presupuesto, lo que, dijo, podría significar un quinto año consecutivo sin ese recurso.

El gobernador también hizo referencia al proceso electoral que se desarrollará en los próximos meses, aunque aseguró que no abordaría temas anticipados de campaña.

No obstante, expresó que será la ciudadanía quien evalúe el desempeño de su administración al considerar las obras y programas realizados, pese a las limitaciones presupuestales.

Finalmente, Samuel García afirmó que en el último año de su gestión concluirá todos los compromisos que hizo al inicio de su mandato y manifestó que espera que la siguiente administración cuente con un Congreso que respalde los proyectos del Ejecutivo y facilite la aprobación del presupuesto estatal.