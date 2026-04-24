Gobernador arranca obra de Centro Comunitario en Juárez

Durante su mensaje, informó que próximamente se implementará una tarjeta única para concentrar los apoyos sociales y facilitar los trámites a la ciudadanía

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, encabezó la colocación de la primera piedra del Centro Comunitario en la colonia Las Lomas, en el municipio de Juárez, donde destacó la transformación que vive la ciudad y anunció nuevos programas sociales enfocados en beneficio de las mujeres y las familias.

El nuevo espacio estará diseñado como un punto integral de atención comunitaria y contará con canchas deportivas, áreas para box y zumba, biblioteca, salones para talleres de computación y cocina, espacios de estimulación temprana, oficinas de atención social, zonas recreativas y programas dirigidos a niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Durante su mensaje, el mandatario estatal informó que próximamente se implementará una tarjeta única para concentrar los apoyos sociales y facilitar los trámites a la ciudadanía.

Además, anunció que quienes utilicen esta tarjeta después de las 10:00 de la mañana podrán acceder de manera gratuita al transporte público, incluyendo camiones y Metro.

“Ya no tendrán que traer muchas tarjetas, vamos a quedar con una sola, y después de las 10 de la mañana camiones y Metro gratis”, expresó el gobernador.

Gobernador presenta programa "Ayudemos a las Mujeres" en Juárez

Samuel García también presentó el programa Ayudemos a las Mujeres, el cual otorgará apoyos de 2 mil pesos mensuales a mujeres cuidadoras, emprendedoras o jefas de familia.

El mandatario estatal reconoció el trabajo del secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, por acercar programas sociales al municipio.

En su intervención, Félix Arratia afirmó que la inversión pública debe traducirse en resultados visibles para la ciudadanía.

“El recurso público bien invertido sí transforma comunidades”, señaló.

Agregó que en Juárez se han canalizado más de 800 millones de pesos en infraestructura social, destinados a calles, escuelas, parques, centros comunitarios y servicios públicos.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú destacó que las acciones estatales están orientadas a fortalecer a las familias y atender las causas de fondo de la desigualdad.

“Lo más importante que tenemos es la familia”, manifestó.

Añadió que el nuevo centro comunitario ofrecerá talleres, estimulación temprana, deporte y espacios de convivencia para niñas, niños, mujeres y adultos mayores.

Mientras tanto, la alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervidez, resaltó la relevancia de esta obra para el desarrollo del sector oriente del municipio.

“Traemos una noticia muy importante no solamente para los vecinos de Las Lomas, sino para toda esta zona”, expresó.

Asimismo, el titular del ICIFED de Nuevo León, Luis Fernando Domínguez, indicó que la dependencia trabaja en coordinación con autoridades estatales y municipales para construir infraestructura funcional y segura.

“Este proyecto forma parte del compromiso por llevar espacios dignos a las comunidades”, sostuvo.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que el nuevo Centro Comunitario de Las Lomas será un punto de encuentro para mejorar la calidad de vida de miles de habitantes de Juárez.