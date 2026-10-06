Glen sostiene señalamiento contra alcalde de San Nicolás por DIF

Asegura que trabas burocráticas impidieron aplicar cuatro millones de pesos en la remodelación de instalaciones que atienden a cientos.

El municipio de San Nicolás habría frenado una inversión federal de $4.9 millones de pesos destinada a remodelar el Centro DIF Mujeres Ilustres, acusó el diputado local Glen Villarreal Zambrano, quien responsabilizó al alcalde panista Daniel Carrillo de no firmar el comodato necesario para concretar el proyecto.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, el legislador de Movimiento Ciudadano señaló directamente al alcalde panista de San Nicolás de negarse a firmar el comodato del inmueble, requisito que, afirmó, era el único pendiente para concretar el proyecto y ejercer los recursos aprobados por el DIF Nacional.

Villarreal sostuvo que la negativa del ayuntamiento obedeció a un supuesto revanchismo político contra la administración estatal y el DIF Nuevo León, actualmente encabezado por Alejandra Morales, quien fue una de las principales candidatas a la alcaldía de San Nicolás en 2024.

“Usó todas las mañas burocráticas del PAN, ese PAN que tiene más de 20 años obstaculizando San Nicolás”, afirmó el diputado, quien acusó que las trabas administrativas terminaron por impedir que los recursos fueran aplicados en la rehabilitación del centro.

“Por eso la inversión se perdió”, sostuvo Villarreal. “Cada papel retenido y cada firma congelada representa a niñas, niños y jóvenes perdiendo oportunidades reales de salir adelante; los ciudadanos no pueden ni deben ser rehenes de esta situación”.

Ante la pérdida del recurso, Villarreal presentó un exhorto para que el ayuntamiento aprobara el comodato y se buscara posteriormente una nueva partida presupuestal que permitiera realizar la remodelación.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada en el Congreso del Estado con los votos del PAN y del PRI, por lo que, de acuerdo con el diputado emecista, los nicolaítas tendrán que esperar por una nueva oportunidad para mejorar las instalaciones del centro.

El diputado afirmó que las actuales instalaciones requieren reparaciones mayores y que la remodelación permitiría ampliar la capacidad de atención de un espacio que recibe alrededor de 249 usuarios directos al mes y tiene influencia en más de 600 colonias de los alrededores.

El Centro DIF Mujeres Ilustres ofrece servicios de orientación y acompañamiento familiar, además de actividades como karate, danza, danza aérea, natación, básquetbol y yoga, así como apoyo psicológico, social y legal.

De acuerdo con el proyecto presentado, la remodelación contemplaba agregar dos cubículos para llegar a cinco, habilitar dos salones para pláticas grupales y construir una oficina para orientadores familiares, con el objetivo de atender a más usuarios y mejorar las condiciones de los servicios.