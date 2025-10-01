Giran orden de aprehensión por fraude a hombre en San Nicolás

Rodolfo "N", de 39 años, fue notificado de la orden de aprehensión por el delito de fraude y fue internado en el penal del estado.

Las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre por el delito de fraude en la supuesta compra de un vehículo en San Nicolás.

Rodolfo "N", de 39 años, fue notificado de la orden de aprehensión por fraude y fue internado en el penal del estado.

La detención de Rodolfo 'N' y una mujer se registró el 22 de septiembre del año en curso después de que pretendían comprar un vehículo a base de engaños en San Nicolás.

Según las indagatorias, el imputado utilizó un nombre falso en redes sociales para contactar al vendedor de un Nissan Sentra, con la intención de comprarle la unidad y luego le mostró una ficha de depósito con la cantidad de 105 mil pesos, monto acordado en la venta, pero dicha cifra no se reflejó.

Al comentarle esto al comprador identificado como Rodolfo "N", este comenzó a amenazar e intimidar a su víctima para que le entregara los documentos de la unidad y el automóvil, y por temor el afectado se los dio, pero el dinero nunca se reflejó en la cuenta bancaria.

Estos hechos criminales, con características compatibles con el delito de Fraude, están previstos y sancionados en el Código Penal vigente en el Estado de Nuevo León.