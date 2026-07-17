Giran orden de aprehensión por feminicidio de Mónica Brisset

El hombre fue notificado al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, luego de ser capturado desde el pasado lunes

Tras los resultados de la autopsia de Mónica Brisset quien murió por asfixia el pasado 12 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó el presunto responsable señalado de invitarla a salir, Servando “N” de 32 años ya cuenta con una orden de aprehensión girada en su contra, por el delito de feminicidio.

Fiscalía detalla la investigación

Fue el pasado domingo 12 de julio cuando el sujeto invitó a la víctima a una vivienda ubicada. Luego de estas acciones la mujer le causó lesiones infamantes y degradantes en diversas regiones anatómicas, haciendo que el ahora detenido tuviera una actitud agresiva, tomándola del cuello y asfixiándola al obstruirle las vías respiratorias, provocándole la muerte, según dictamen pericial científico necrológico practicado en el SEMEFO.

El hombre fue notificado al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, luego de ser capturado desde el pasado lunes, manteniéndose detenido, ahora continuará internado en el mismo centro de reinserción, a disposición de un Juez de Control y en espera de Juicio Oral Penal del Estado.