Giran orden de aprehensión a preso por caso de encajuelados

José 'N' es señalado por su presunta participación en la desaparición y homicidio de dos personas cuyos cuerpos fueron localizados en la cajuela de auto

Se giró una orden de aprehensión contra José “N”, de 38 años de edad, quien ya se encontraba internado en un Centro de Reinserción Social por otros delitos, al ser señalado por su presunta participación en hechos relacionados con la desaparición y homicidio de dos personas cuyos cuerpos fueron localizados en la cajuela de un vehículo abandonado en calles de la colonia Bella Vista, en Monterrey, ocurrido en agosto.

La orden se giró por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, luego de que las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado establecieran la presunta relación del ahora detenido con este hecho delictivo.

Apenas ayer, el fiscal General de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que uno de los siete detenidos durante los 11 cateos realizados la madrugada del 1 de octubre en la colonia Industrial estaría relacionado con el caso ocurrido en agosto.

De acuerdo con la investigación del Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Homicidios, con apoyo de detectives de la AEI, José “N” presuntamente participó en la privación de la libertad de ambas víctimas.

Según las autoridades, las dos personas permanecían privadas de la libertad en un domicilio, donde presuntamente fueron agredidas a golpes por sus captores y posteriormente privadas de la vida mediante heridas en el cuello.

La investigación establece que José “N”, en compañía de otro hombre, habría ocultado ambos cuerpos en la cajuela de un vehículo que posteriormente fue abandonado sobre la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la colonia Bella Vista, con la intención de dificultar su localización.

Las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente. No obstante, las autoridades investigan la posibilidad de que una de ellas sea de nacionalidad hondureña.