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Giran orden de aprehensión a joven por tentativa de feminicidio

Por: Danea Lázaro

04 Agosto 2026, 11:25

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El detenido es investigado por el robo e intento de violación contra una mujer de la tercera edad en una vivienda del Centro de Monterrey

Giran orden de aprehensión a joven por tentativa de feminicidio
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Autoridades giraron una orden de aprehensión contra el joven de 24 años que fue detenido tras presuntamente agredir a un oficial durante una intervención en el municipio de Santa Catarina.

Al detenido se le investiga por los delitos de equiparable a la violación, feminicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

Pedro "N" presuntamente participó en un robo con violencia e intentó abusar sexualmente de una mujer de la tercera edad en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con la investigación, el hombre ingresó al domicilio, donde sorprendió a la propietaria, una adulta mayor, a quien presuntamente golpeó, abusó sexualmente y despojó de seis mil pesos en efectivo, un teléfono celular Samsung y una cadena de oro.

Posteriormente escapó del lugar, cambió parte de su ropa y abordó un camión urbano, acciones que fueron seguidas mediante las cámaras de videovigilancia del C4.

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