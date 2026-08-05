Giran orden de aprehensión a joven por tentativa de feminicidio

Autoridades giraron una orden de aprehensión contra el joven de 24 años que fue detenido tras presuntamente agredir a un oficial durante una intervención en el municipio de Santa Catarina.
Al detenido se le investiga por los delitos de equiparable a la violación, feminicidio en grado de tentativa y robo con violencia.
Pedro "N" presuntamente participó en un robo con violencia e intentó abusar sexualmente de una mujer de la tercera edad en el Centro de Monterrey.
De acuerdo con la investigación, el hombre ingresó al domicilio, donde sorprendió a la propietaria, una adulta mayor, a quien presuntamente golpeó, abusó sexualmente y despojó de seis mil pesos en efectivo, un teléfono celular Samsung y una cadena de oro.
Posteriormente escapó del lugar, cambió parte de su ropa y abordó un camión urbano, acciones que fueron seguidas mediante las cámaras de videovigilancia del C4.