Giran orden de aprehensión a joven por tentativa de feminicidio

El detenido es investigado por el robo e intento de violación contra una mujer de la tercera edad en una vivienda del Centro de Monterrey

Autoridades giraron una orden de aprehensión contra el joven de 24 años que fue detenido tras presuntamente agredir a un oficial durante una intervención en el municipio de Santa Catarina.

Al detenido se le investiga por los delitos de equiparable a la violación, feminicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

Pedro "N" presuntamente participó en un robo con violencia e intentó abusar sexualmente de una mujer de la tercera edad en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con la investigación, el hombre ingresó al domicilio, donde sorprendió a la propietaria, una adulta mayor, a quien presuntamente golpeó, abusó sexualmente y despojó de seis mil pesos en efectivo, un teléfono celular Samsung y una cadena de oro.

Posteriormente escapó del lugar, cambió parte de su ropa y abordó un camión urbano, acciones que fueron seguidas mediante las cámaras de videovigilancia del C4.