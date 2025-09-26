Giran orden de aprehensión a dos personas por homicidio

La Fiscalía de NL detuvo a dos presuntos responsables de un homicidio calificado ocurrido en agosto en el municipio de Cadereyta.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, informó sobre la detención de dos personas señaladas como presuntas responsables de un homicidio calificado ocurrido el pasado mes de agosto en el municipio de Cadereyta.

Los detenidos fueron identificados como Juan “N”, de 52 años de edad, y Ma. Ángela “N”, de 45 años. La orden de aprehensión fue cumplió por parte de elementos de la Subdirección de Investigación de Homicidios el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2025, cuando la víctima, identificada como Miguel, de 43 años, circulaba en una camioneta sobre la carretera Miguel Alemán con dirección a Cadereyta.

Cuando fue interceptado por un hombre armado, quien lo obligó a detenerse y descender del vehículo.

Según los informes, el agresor se comunicó vía radio con una mujer a la que identificó como "Ángela", a quien le notificó que ya tenía a la víctima. La mujer, presuntamente Ma. Ángela “N” le ordenó proceder. Acto seguido, se escuchó un disparo y la víctima cayó al suelo.

Instantes después, una camioneta conducida por Juan Pablo “N” y acompañada por Ma. Ángela “N” arribó al lugar, y el agresor abordó el vehículo para darse a la fuga junto con los ahora detenidos.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía, donde se determinó como causa de muerte lesiones en el cuello producidas por arma de fuego.

Ambas personas se encuentran ya internadas en centros de reinserción social del estado y quedaron a disposición de un juez de control y de juicio oral penal para enfrentar el proceso correspondiente.