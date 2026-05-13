Giran orden contra presunto secuestrador recluido en penal

El inculpado fue notificado en el interior del penal estatal, hasta donde acudieron elementos de la Policía Ministerial para darle a conocer la orden de arresto

Ocho años después de secuestrar a un hombre, la Fiscalía encontró elementos suficientes para girar orden de aprehensión contra un presunto secuestrador internado en el Penal del Estado.

El sujeto identificado como Rafael, de 43 años se encuentra detenido en el penal por otros ilícitos cometidos.

La orden de aprehensión librada por un juez de control por el delito de secuestro agravado, fue girada ocho años después, luego de que la Fiscalía estatal y la Policía Ministerial lograron reunir elementos suficientes en su contra.

El inculpado fue notificado en el interior del penal estatal, hasta donde acudieron elementos de la Policía Ministerial para darle a conocer la orden de arresto.

El caso está relacionado con un secuestro ocurrido en 2018

La orden emitida por el juez de control es en torno al secuestro y asesinato de un hombre que fue plagiado el 22 de abril del 2018.

La víctima fue ejecutada ese mismo día y sus restos fueron localizados calcinados el 21 de mayo del mismo año.

Restos fueron encontrados en una brecha

Los restos fueron encontrados en una brecha, a cinco kilómetros de la carretera Monterrey-Colombia dentro del ejido 5 de Mayo.