Gerente de 7-Eleven confronta a cliente que alimentó a un gato

El joven estaba alimentando a un gato callejero afuera de la sucursal, algo que no fue bien visto por la empleada, quien lo increpó y le arrebató su celular

En una sociedad que parece estar de bajada, pequeñas acciones como alimentar a un animal callejero muchas veces pueden marcar la diferencia en las vidas de seres vivos que atraviesan situaciones complicadas, muchas veces provocadas por las mismas personas.

Sin embargo, no todos tienen el mismo tacto con ellos, tal es el caso de la gerente de un 7-Eleven ubicado en el cruce de las calles Juan Escutia y Adolfo Prieto, en la colonia Obrera, pues confrontó a un cliente que compró un sobre de comida húmeda para darle a un gato que estaba afuera de la sucursal.

El afectado contó que cuando estaba dándole de comer al felino, la gerente salió agresiva de la sucursal para confrontarlo por esta buena acción y procedió a tomarle fotos sin su consentimiento.

Debido a esto, el joven decidió comenzar a tomar fotos con su celular, acción que fue respondida por la empleada arrebatándole el teléfono, para posteriormente volver a resguardarse dentro del 7-Eleven.

Evidentemente molesto por el robo de su aparato, el afectado exigió que se le devolviera, pero la gerente decidió ignorar sus reclamos y continuó con sus labores.

En el video que fue compartido en redes sociales se observa a la gerente acompañada de un cajero y otro sujeto, quienes justificaron la actitud agresiva hacia el cliente, quien únicamente pedía que se le regresara el celular que le robaron.

Incluso el cajero retó al cliente a buscar llevarse el celular por la fuerza, a lo que la víctima no respondió, pues no buscaba escalar aún más el conflicto.