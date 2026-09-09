Gerardo Ortiz y Millonario amenizarán el Grito en García

El municipio anunció un cartel musical variado para el quince de septiembre en la explanada de la Presidencia Municipal.

La conmemoración de las fiestas patrias en el municipio de García contará con un cartel musical variado para amenizar la tradicional velada mexicana. La celebración, programada para el próximo martes 15 de septiembre a partir de las 19:00 horas en la Explanada de la Presidencia Municipal, tendrá como figuras principales sobre el escenario al exponente de música regional Gerardo Ortiz y al destacado rapero regiomontano Millonario.

El evento masivo busca integrar distintos géneros musicales para el disfrute de familias y jóvenes de la localidad. La propuesta artística combinará el repertorio de regional mexicano a cargo de Ortiz con la propuesta urbana y de hip hop de Millonario, diversificando así la oferta de entretenimiento durante la noche más importante del calendario patrio.

La ceremonia oficial del Grito de Independencia estará liderada por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, quien encabezará los honores solemnes y la proclama patriótica ante los asistentes desde la sede del ayuntamiento.

Las autoridades extendieron la invitación abierta a toda la ciudadanía de la región metropolitana para sumarse a los festejos de la identidad nacional en un ambiente festivo y seguro. Por ello, la recomendación es clara: vayan alistando las botas y el sombrero, porque García se prepara para celebrar a lo grande.