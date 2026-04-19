Generará Frente Frío 45 lluvias y fresco en NL: Protección Civil

¡Toma precauciones! También advirtieron rachas de viento de fuerte a moderadas mientras que la masa de aire polar ocasionará ambiente más fresco en la región.

Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso preventivo ante el ingreso del Frente Frío 45, sistema que provocará lluvias fuertes, rachas de viento y un marcado descenso en la temperatura durante este sábado y domingo en la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el frente frío se desplazará sobre el norte y noreste del país y, en interacción con un canal de baja presión, generará precipitaciones durante la tarde y noche de este sábado, así como durante el domingo.

Las lluvias comenzarían en el área metropolitana de Monterrey y posteriormente se extenderían hacia distintas zonas del estado.

Las autoridades no descartaron registros superiores en algunos sectores.

Además, se espera viento de componente norte-noroeste con rachas de moderadas a fuertes, mientras que la masa de aire polar asociada al sistema ocasionará ambiente más fresco en la región.

Protección Civil estatal recomendó a la población evitar cruzar ríos, vados o arroyos, moderar la velocidad al conducir y mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.