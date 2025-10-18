Genera Bronco amplio rechazo; 90% no votaría por él

Según los resultados de la casa encuestadora, sólo el 10.4% de los entrevistados afirmó que votarían por el exgobernador en una candidatura

Según la encuestadora Territorial, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, enfrenta un amplio rechazo entre la comunidad y sufriría una marcada derrota en caso de postularse a un cargo de elección popular en el 2027.

Ante la pregunta, “En caso de que el exgobernador, Jaime Rodríguez “El Bronco”se postule para un cargo de elección popular, ¿usted votaría por él?”

Según los resultados de la casa encuestadora, el 89.6% de los consultados dijo que no y sólo el 10.4% respondió que sí.

En las últimas semanas, ha trascendido que Rodríguez Calderón busca llegar a la Cámara de Diputados en el 2027 bajo el cobijo, presuntamente, del Partido Verde Ecologista de México que en Nuevo León encabeza Édgar Salvatierra.

El “Bronco” dejó la gubernatura en medio de cuestionamientos y meses después fue detenido por desvío de recursos; actualmente enfrenta el proceso en libertad.

Sin embargo, sobre él pesan otros cuestionamientos como haber dejado el sistema de transporte público hecho un “muladar” y haber tumbado de 40% a 20% el uso de este debido a sus malas condiciones.