García recibe apoyo ante desabasto de agua potable

Manuel Guerra, informó que además de Monterrey, y San Nicolás, ahora también se sumaron los municipios de San Pedro Garza García y Santa Catarina

Después del llamado de solidaridad realizado por alcaldes metropolitanos, más municipios anunciaron su respaldo al Gobierno de García para enfrentar el desabasto de agua que afecta a decenas de colonias, mediante el envío de pipas y otros apoyos para la población.

Municipios metropolitanos y de otros estados se unen al apoyo

El alcalde de García, Manuel Guerra, informó que además de Monterrey, Apodaca, Escobedo, Santiago y San Nicolás, ahora también se sumaron los municipios de San Pedro Garza García y Santa Catarina, así como los gobiernos de Toluca del Estado de México, y Pachuca de Hidalgo.

"Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido. Cinco amigos de municipios metropolitanos se sumaron con García, Escobedo, ahora sí que dejando las banderas de los colores de lado, a atender el problema del agua. Escobedo estuvo presente, estuvo presente Monterrey, Apodaca, Santiago y San Nicolás y hoy se suma Toluca del Estado de México, se suma Pachuca del Estado de Hidalgo, los compañeros vecinos de Santa Catarina que ayer no pudieron estar con nosotros por temas de agenda, y se suma San Pedro Garza García. La verdad es que bien agradecido".

Alcaldes reiteran respaldo mientras se resuelve el problema

Durante la jornada de apoyo también estuvo presente el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, quien reiteró que los municipios continuarán respaldando a la población de García mientras se resuelve el problema del suministro.

"Tenemos que resolver el problema de fondo, y mientras que los responsables resuelven el problema de fondo, pues aquí tienen alcalde, y tienen empresarios, y tienen comerciantes, y tienen compañeros alcaldes que no vamos a dejar solo, ni a Manuel ni a su gente de aquí de García".

Desde hace varias semanas, habitantes de García han denunciado la falta de agua potable en alrededor de diversas colonias, situación que ha derivado en manifestaciones y en la coordinación entre distintos gobiernos municipales para distribuir agua mediante pipas y apoyo humanitario mientras se restablece el servicio.

El alcalde de García sostuvo que continuará trabajando hasta que se restablezca el suministro al 100 por ciento, además de continuar con el llamado de conciencia a Agua y Drenaje, al considerar que la población merece respuestas concretas y acciones inmediatas para garantizar el acceso al agua potable.