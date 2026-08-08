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García lanza campaña 'Adóptame ALV' para mascotas rescatadas

Por: Patricia Agüero

07 Agosto 2026, 11:54

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García presentó la campaña "Adóptame ALV" para promover la adopción responsable de perros y gatos rescatados con una estrategia creativa

García lanza campaña 'Adóptame ALV' para mascotas rescatadas
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Con una estrategia que apuesta por el humor, la creatividad y el alcance de las redes sociales, el municipio de García presentó la campaña "Adóptame ALV (Ámame Lo Vale)", una iniciativa que busca aumentar la adopción responsable de perros y gatos rescatados y fortalecer la cultura del bienestar animal.

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El alcalde Manuel Guerra Cavazos dio a conocer la campaña a través de sus redes sociales, donde presentó a algunos de los animales que actualmente esperan una familia. Entre ellos se encuentran Matea, Elizabeth, Arcángel y Duvalín, quienes aparecen con descripciones sobre su personalidad acompañadas de frases llamativas diseñadas para captar la atención de los usuarios y facilitar la difusión del mensaje.

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La campaña forma parte del programa municipal "Adopta con Amor", mediante el cual el Gobierno de García busca que cada adopción permita liberar espacio para rescatar a más animales que han sido víctimas de abandono o maltrato.

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Las personas interesadas en adoptar pueden consultar el catálogo de perros y gatos disponibles, así como los requisitos para el proceso, a través del portal oficial del programa Adopta con Amor.

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La estrategia tuvo una rápida respuesta en redes sociales, donde las publicaciones generaron cientos de reacciones y comentarios de usuarios interesados en adoptar, especialmente a Duvalín, uno de los perros que mayor simpatía despertó entre la comunidad.

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