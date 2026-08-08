García lanza campaña 'Adóptame ALV' para mascotas rescatadas

García presentó la campaña "Adóptame ALV" para promover la adopción responsable de perros y gatos rescatados con una estrategia creativa

Con una estrategia que apuesta por el humor, la creatividad y el alcance de las redes sociales, el municipio de García presentó la campaña "Adóptame ALV (Ámame Lo Vale)", una iniciativa que busca aumentar la adopción responsable de perros y gatos rescatados y fortalecer la cultura del bienestar animal.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos dio a conocer la campaña a través de sus redes sociales, donde presentó a algunos de los animales que actualmente esperan una familia. Entre ellos se encuentran Matea, Elizabeth, Arcángel y Duvalín, quienes aparecen con descripciones sobre su personalidad acompañadas de frases llamativas diseñadas para captar la atención de los usuarios y facilitar la difusión del mensaje.

La campaña forma parte del programa municipal "Adopta con Amor", mediante el cual el Gobierno de García busca que cada adopción permita liberar espacio para rescatar a más animales que han sido víctimas de abandono o maltrato.

Las personas interesadas en adoptar pueden consultar el catálogo de perros y gatos disponibles, así como los requisitos para el proceso, a través del portal oficial del programa Adopta con Amor.

La estrategia tuvo una rápida respuesta en redes sociales, donde las publicaciones generaron cientos de reacciones y comentarios de usuarios interesados en adoptar, especialmente a Duvalín, uno de los perros que mayor simpatía despertó entre la comunidad.