García incumple llamado y utiliza pirotecnia en festejos patrios

Medio Ambiente destacó que el Gobierno de Nuevo León dio el ejemplo al suspender la pirotecnia el 15 y 16 de septiembre.

García fue el único municipio de la Zona Metropolitana de Monterrey que utilizó pirotecnia durante los festejos por el 216 aniversario de la Independencia de México, pese al llamado de las autoridades estatales para evitar su uso.

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, reconoció que algunos municipios no atendieron la recomendación, aunque aseguró que el Gobierno del Estado sí cumplió con evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones.

“Sí hubo algunos municipios que no atendieron este llamado, hay que decirlo así. El gobierno del estado pusimos el ejemplo”, aseguró Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente.

A pesar del uso de pirotecnia en García, la autoridad estatal señaló que no se registraron incrementos importantes en los niveles de contaminación ni episodios de mala calidad del aire durante las celebraciones patrias.