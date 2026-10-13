García incorpora camión de bomberos para reforzar emergencias

Con la llegada de esta nueva unidad pesada, el municipio de García incrementará a tres el total de camiones de bomberos disponibles para el despliegue inmediato

La nueva unidad permitirá sumar tres camiones disponibles para atender emergencias y reforzar la capacidad de respuesta en beneficio de las familias del municipio.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos anunció la incorporación de un segundo camión de bomberos a la flota municipal. Esta adquisición estratégica forma parte del plan de modernización de los servicios de emergencia de la localidad.

García reforzará la atención de incendios y contingencias

Con la llegada de esta nueva unidad pesada, el municipio de García incrementará a tres el total de camiones de bomberos disponibles para el despliegue inmediato.

Las autoridades locales informaron que este crecimiento operativo permitirá sectorizar de mejor manera la atención de siniestros, reduciendo significativamente los tiempos de traslado y respuesta ante reportes de incendios o contingencias de alto riesgo.

Equipamiento busca atender el rezago en infraestructura

Puntualizó que la dotación de herramientas dignas y equipamiento especializado para los cuerpos de rescate había sido una demanda histórica de las familias del municipio.

Enfatizó que esta inversión presupuestal busca corregir el rezago en infraestructura de seguridad pública, permitiendo que los elementos de bomberos desempeñen sus labores de forma segura, oportuna y coordinada.

Finalmente, la administración municipal de García refrendó su compromiso de mantener una evaluación constante sobre las necesidades de los cuerpos de auxilio.