García inaugura clases municipales de canotaje en La Playita

El municipio ofrecerá entrenamientos gratuitos de lunes a viernes para niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de impulsar nuevos talentos deportivos

Para ampliar las oportunidades deportivas y fomentar el desarrollo de nuevos talentos, el municipio de García puso en marcha las clases municipales de canotaje en La Playita, un nuevo espacio para que niñas, niños y jóvenes puedan iniciarse en esta disciplina y desarrollar sus habilidades deportivas.

Esta iniciativa forma parte de la visión del alcalde Manuel Guerra Cavazos de fortalecer el deporte municipal e incorporar nuevas alternativas de actividad física para las familias de García, promoviendo espacios de convivencia y formación para las nuevas generaciones.

Durante la apertura, el presidente municipal destacó la transformación de La Playita, ubicada en el río Pesquería, donde se realizaron trabajos para recuperar este espacio que durante años permaneció con acumulación de basura, escombro y maleza.

Hoy, este lugar representa un proyecto integral que contribuye al almacenamiento de agua, al riego del casco histórico y al aprovechamiento turístico y deportivo del municipio.

El alcalde dijo que este espacio también permitirá impulsar el talento local mediante las clases de canotaje, con la expectativa de que las y los participantes puedan avanzar hacia competencias estatales, nacionales e internacionales.

Las clases estarán a cargo del entrenador municipal Jhair Peña, seleccionado estatal de canotaje, y se impartirán de lunes a viernes, en un horario de 3:00 a 6:00 de la tarde.

Las personas interesadas podrán acercarse para conocer la dinámica de participación y la organización de los entrenamientos.

Al evento asistió la presidenta del DIF Municipal, Ana Paula Ríos Garza; el director de Deportes, Diego Balleza; y la medallista de oro en los Juegos Centroamericanos 2026, Ana Ximena Hernández, integrantes de la selección estatal de canotaje y el entrenador de la Selección Mexicana de esta disciplina.