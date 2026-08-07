García estrena su primer Food Park municipal

El espacio Jardines busca impulsar a emprendedores y comerciantes mediante una alianza público-privada que también ofrecerá un punto de convivencia familiar

Con el objetivo de fortalecer la economía local y generar nuevas oportunidades para emprendedores, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, inauguró el primer Food Park municipal en el sector Jardín de las Lomas, un proyecto desarrollado mediante una alianza entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada.

Durante el evento se formalizó la entrega-recepción del predio que alberga el Food Park "Jardines", a través de un convenio que permitirá al Gobierno Municipal utilizar el espacio durante el resto de la presente administración, con el propósito de brindar certeza a los comerciantes y consolidar un espacio destinado a la actividad económica.

En su mensaje, el presidente municipal destacó que el nuevo Food Park busca convertirse en un punto de encuentro para emprendedores, comerciantes y familias, al ofrecer un entorno ordenado, seguro y con certeza jurídica para el desarrollo de sus actividades.

"En García seguimos demostrando que cuando el gobierno y la iniciativa privada trabajan en equipo, los resultados llegan para la gente. Este Food Park significa oportunidades para quienes todos los días salen a trabajar con esfuerzo, para quienes decidieron emprender y para las familias que merecen espacios dignos donde convivir y consumir en la localidad", señaló Guerra Cavazos.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Bernardo Fuentes Loera, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la importancia de fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado para impulsar el desarrollo económico del municipio.

Al acto inaugural asistieron integrantes del Cabildo, funcionarios municipales, representantes de la iniciativa privada y comerciantes que formarán parte de este nuevo espacio, el cual busca consolidarse como un punto de impulso para la economía local y una alternativa de convivencia para las familias del sector.

Con este proyecto, el Gobierno de García busca ampliar las oportunidades para los pequeños negocios, promover el consumo local y fomentar el crecimiento económico mediante espacios regulados que beneficien tanto a emprendedores como a la comunidad.