Garantizan vigilancia sanitaria por turistas en el Mundial

Aseguró que existe coordinación con corporaciones para activar respuestas rápidas en caso de detectarse algún posible caso de ébola.

Ante la llegada de miles de visitantes durante el Mundial, la Secretaría de Salud de Nuevo León aseguró que existen protocolos y coordinación permanente con autoridades federales para responder ante cualquier riesgo epidemiológico internacional.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, señaló que el estado se encuentra preparado luego de que surgieran alertas sanitarias internacionales relacionadas con casos de ébola detectados en una selección que se encuentra en Guadalajara.

La funcionaria explicó que existe comunicación constante con la Federación y organismos internacionales para monitorear cualquier situación relacionada con viajeros y deportistas que ingresen al país.

“Se nos ha comentado que todos los jugadores que vienen de República del Congo están en cuarentena”, indicó.

Además, detalló que se implementaron estrategias de identificación de viajeros internacionales en los distintos aeropuertos del país, especialmente rumbo al evento deportivo.

“Vamos a tener presencia 24 horas en los aeropuertos y vamos a capacitar a todo el personal de salud; implementamos un comando estatal para la identificación de cualquier riesgo”, afirmó.

Marroquín agregó que también existe coordinación con corporaciones como Protección Civil, Fuerza Civil y el C5 para activar respuestas rápidas en caso de detectarse algún posible caso sospechoso.

“Todo eso lo hemos estado trabajando los últimos seis meses y hemos estado trabajando con la Federación para que nos establezcan los lineamientos finales de acceso y referencia de casos que consideremos sospechosos”, comentó.

La secretaria recordó que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta regional para la República del Congo; sin embargo, aclaró que el nivel de riesgo global continúa siendo bajo para la realización del Mundial.

“La alerta mundial hasta ahora sigue siendo baja, pero estaremos muy pendientes de tener este contacto con ellos y el acompañamiento de ellos en el país”, puntualizó.

Finalmente, informó que durante los próximos meses también se estarán realizando campañas de prevención y orientación sanitaria en Nuevo León ante la alta afluencia de turistas.