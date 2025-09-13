Garantizan seguridad en fiestas patrias en Nuevo León

El secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla, garantizó la seguridad durante la celebración de las fiestas patrias en Nuevo León

Aseguró que, de acuerdo a la información de inteligencia que tienen, se prevé que las ceremonias del Grito de Independencia en la Explanada de los Héroes y en las plazas principales de los municipios el día 15, así como los desfiles del día 16, se realicen en una jornada tranquila y en orden.

“Nosotros podemos garantizar que en el estado pueden celebrarse las fiestas en orden y que la gente puede venir a celebrar este tema tan importante", declaró.

Sostuvo que no hay alertas que arriesguen la festividad.

“Hasta el momento, la información que tenemos de inteligencia y de trabajos de investigación nos refiere que va a ser una jornada tranquila, en orden, y seguiremos nosotros trabajando para que así suceda", dijo.

"Nosotros estamos preparándonos para el evento aquí en el palacio de gobierno, donde también hay un despliegue importante”, refirió.

Insistió en que hay coordinación entre la policía estatal de Fuerza Civil y las autoridades de la Sedena y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en las zonas de mayor afluencia.

Aclaró que no tienen conocimiento de que algún municipio vaya a suspender las festividades.

"No hemos tenido el anuncio de ningún municipio de que lo tenga que suspender. Por temas de seguridad o de violencia, yo le puedo asegurar que no sería el caso y si lo hacen es debido a su propia logística o por falta de recursos", aseveró.