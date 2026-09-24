Garantizan presupuesto para elecciones de Nuevo León en 2027

Gobierno estatal y órganos electorales revisan recursos para organizar los comicios de 2027, que renovarán la Gubernatura, Congreso y 51 ayuntamientos

A menos de dos semanas del arranque del proceso electoral local 2026-2027, el Gobierno de Nuevo León y los órganos electorales comenzaron a definir las necesidades presupuestales para garantizar la organización de los comicios de 2027, en los que se renovarán la Gubernatura, el Congreso local y los 51 ayuntamientos.

Como resultado del encuentro, el gobierno estatal informó que los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso electoral del próximo año están garantizados, aunque los organismos electorales deberán presentar el desglose de sus requerimientos para incorporarlos al proyecto presupuestal.

“Durante el encuentro, ambas partes revisaron el paquete fiscal federal y se estableció que los recursos necesarios para el proceso electoral del próximo año están garantizados”, informó el gobierno estatal.

Organismos electorales definirán sus necesidades presupuestales

Durante una mesa de trabajo para la elaboración del Paquete Fiscal 2027, personal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado se reunió con representantes de los órganos electorales para revisar el escenario presupuestal y el paquete fiscal federal.

El proceso electoral local está programado para iniciar el 6 de octubre. La legislación estatal establece que la etapa de preparación de la elección comienza durante los primeros siete días de ese mes.

Durante la reunión, los organismos electorales se comprometieron a entregar un análisis y desglose de los recursos que requerirán para enfrentar las distintas etapas del proceso electoral.

También señalaron que recibieron los lineamientos que deberán considerar para elaborar sus presupuestos internos, documentación que servirá como base para integrar el Proyecto de Paquete Fiscal 2027 que el Ejecutivo estatal presentará ante el Congreso.

¿Qué cargos se elegirán en Nuevo León en 2027?

Para los comicios de 2027, Nuevo León elegirá una Gubernatura, 26 diputaciones de mayoría relativa, 16 diputaciones de representación proporcional y 51 presidencias municipales, además de sindicaturas y regidurías.

El objetivo es que las necesidades de los organismos electorales queden contempladas desde la planeación del presupuesto estatal y evitar que los preparativos de la elección enfrenten obstáculos por falta de previsión financiera.

Las autoridades estatales y electorales acordaron mantener mesas de trabajo permanentes para revisar el avance de los preparativos y actualizar las necesidades presupuestales conforme avance el proceso.

Elección de 2027 será concurrente con comicios federales

El encuentro ocurre en la antesala de un proceso electoral que tendrá su jornada el 6 de junio de 2027, de acuerdo con el calendario oficial del INE.

Además de los cargos locales, los comicios de 2027 serán concurrentes con la elección federal, en la que se renovará la Cámara de Diputados. El INE contempla también elecciones locales en Nuevo León y otras entidades del país.