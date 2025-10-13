Garantiza Waldo defender acero y aluminio ante revisión de T-MEC

Fernández expuso que la integración económica entre las tres naciones es innegable y manifestó su confianza en que México logrará un acuerdo beneficioso

Waldo Fernández González, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado de la República, aseguró que la cámara alta está lista para defender la industria del acero y el aluminio mexicanos, así como a sus trabajadores, en el marco de las mesas de trabajo rumbo a la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El senador morenistas hizo esta declaración al asistir a la instalación del Comité Promotor de Inversión y a la formalización de las mesas de trabajo en Nuevo León, un evento clave para recoger las inquietudes de los sectores productivos de cara a la revisión del T-MEC.

Fernández expuso que la integración económica entre las tres naciones es innegable y manifestó su confianza en que México logrará un acuerdo que resulte beneficioso para el país.

No obstante, enfatizó el compromiso del Senado.

“Ante el sentimiento de incertidumbre, el Senado de la República estará dispuesto a defender el acero y el aluminio mexicano, tanto a las empresas como a sus trabajadores, en dado caso de que así lo amerite el proceso”, puntualizó el senador.

Asimismo, Fernández recalcó y calificó como inédito el proceso participativo que está impulsando la Secretaría de Economía en las entidades federativas, el cual permite la inclusión de propuestas de diversos actores.

Durante el evento, Fernández interactuó con las distintas mesas de trabajo, escuchando de primera mano las preocupaciones y propuestas de los representantes de los sectores económicos de Nuevo León.