Garantiza NL liquidez a poderes y autónomos al cierre de 2026

Los recursos en cuentas bancarias de los Poderes y organismos autónomos aumentaron y permitirán garantizar su operación durante el cierre fiscal

Tras la revisión de las Cuentas Públicas y los informes trimestrales oficiales, se confirmó que los Poderes del Estado y los organismos autónomos disponen de liquidez suficiente en sus cuentas bancarias para asegurar su operatividad y planear sin contratiempos el cierre del ejercicio fiscal 2026.

“Recursos en cuentas bancarias de Poderes han ido en aumento”, informó el gobierno estatal.

De acuerdo con la información financiera analizada, los recursos, provenientes de las ministraciones que realiza puntualmente el Gobierno del Estado, han registrado un incremento sostenido año con año, lo que consolida la estabilidad presupuestal de los entes públicos.

Con estos saldos positivos, las instituciones como el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, INFO NL, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Auditoria Superior del Estado, y Congreso del Estado garantizan los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones laborales, operativas y de servicio a la ciudadanía en la recta final del año.