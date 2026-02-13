Garantiza municipio de San Pedro recursos para sus 181 colonias 

El nuevo modelo asegura que ninguna colonia se quede sin recursos, tras una reciente reforma al Reglamento de Participación Ciudadana

En un giro hacia la equidad comunitaria, el municipio de San Pedro Garza García informó que lanzó oficialmente el programa de Presupuesto Participativo 2026 “Hacemos San Pedro”, con una bolsa de $112 millones de pesos.

El nuevo modelo asegura que ninguna colonia se quede sin recursos, tras una reciente reforma al Reglamento de Participación Ciudadana.

El alcalde Mauricio Farah Giacomán destacó que, a diferencia de años anteriores donde los ciudadanos votaban por proyectos a nivel sectorial , generando una percepción de colonias "ganadoras" y "perdedoras", este año cada una de las 181 colonias constituidas tendrá un presupuesto asignado para sus propias necesidades.

“Este reglamento de Participación Ciudadana se reformó hace poco”, dijo el Alcalde, “lo más importante de estos nuevos cambios es que todas las colonias van a tener su presupuesto participativo; antes se hacía de una manera más compartida, donde todos los ciudadanos podían votar por todos los proyectos y entonces se tenía un sentimiento de que había colonias ganadoras y otras perdedoras si no salían votados sus proyectos”, explicó Farah.

Por su parte, el Secretario General, Luis Susarrey, calificó esta nueva versión como una "evolución" del ejercicio ciudadano, asegurando que el esquema actual es mucho más abierto, moderno y transparente.

“Hoy presenta una nueva versión, una evolución que hace que sea el ejercicio de este presupuesto, pues, mucho más incluyente, mucho más moderno, mucho más abierto a la ciudadanía”, indicó Susarrey.

El objetivo es que los vecinos no solo propongan, sino que tengan la certeza de que sus decisiones se ejecutarán sin depender de la votación de otros sectores.

CALENDARIO Y PROCESOS

El Secretario de Participación Ciudadana, Ricardo Rodríguez, detalló las etapas clave para que los sampetrinos se involucren en "Hacemos San Pedro":

Propuestas: Del 16 de febrero al 8 de marzo.

Validación técnica: Del 13 al 16 de marzo.

Votación en línea: Del 16 al 19 de marzo a través del portal oficial.

Votación presencial: 21 de marzo (seis sedes, una por sector).

Arranque de obras: A partir de abril y mayo de 2026.

El municipio informó que habilitará el portal digital “Hacemos San Pedro”, donde los ciudadanos podrán consultar los montos asignados a su colonia, el estatus de las propuestas y los resultados de las validaciones técnicas.