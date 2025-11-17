Garantiza Miguel Flores que será un desfile ordenado y seguro

El funcionario estatal destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones cívicas y fomentar la unidad ciudadana, e hizo un llamado a aprovechar el asueto

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, extendió la invitación a las familias de Nuevo León para asistir al tradicional desfile conmemorativo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El funcionario estatal destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones cívicas y fomentar la unidad ciudadana, e hizo un llamado a aprovechar el día feriado.

“Invitamos a todas y todos a aprovechar este día de asueto y acudir al desfile cívico de la Revolución Mexicana. Será a las 11:00 horas en la Explanada de los Héroes. Para nosotros es importante mantener vivos los valores cívicos y la unidad entre la ciudadanía”, señaló Flores Serna.

Para facilitar el traslado de los asistentes al centro de Monterrey, el secretario informó que el Metro ofrecerá servicio gratuito de 08:00 a 14:00 horas en todas sus estaciones, facilitando el acceso a la Macroplaza.

“El Metro estará gratis para que puedan trasladarse de manera rápida y segura hacia el primer cuadro de la ciudad. También pedimos paciencia a quienes circulen en vehículo, ya que habrá cierres viales durante el recorrido del desfile”, explicó, refiriéndose al trayecto que comprende las vialidades aledañas al Palacio de Gobierno y la Macroplaza.

Flores Serna hizo hincapié en la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, así como la participación de corporaciones de auxilio y seguridad, para asegurar que el evento transcurra de manera ordenada y segura para todas las familias.

“El objetivo es que sea una fiesta cívica donde todas las familias puedan convivir, disfrutar y tener un día tranquilo. Vamos a seguir trabajando para que siempre haya paz y bienestar en Nuevo León”, concluyó Flores.