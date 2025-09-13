Info 7 Logo
Garantiza Estado seguridad en fiestas patrias

Por: Olivia Martínez

12 Septiembre 2025, 13:06

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, indicó que se garantiza tranquilidad, gracias a la disminución en los delitos en materia de seguridad. 

Las autoridades reunidas en la Mesa de Construcción de Paz de Nuevo León aseguraron que los delitos siguen a la baja, como resultado de la coordinación al implementar el Operativo Muralla y las acciones del Grupo de Coordinación Metropolitana. 

Tras la reunión de este viernes en Palacio de Gobierno, afirmaron que los delitos siguen a la baja.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, dijo que hay tranquilidad como resultado de la disminución en los delitos. 

"Siguen las buenas noticias, siguen los números a la baja en materia de seguridad. Agradecer a la Mesa por toda la coordinación y colaboración que se está teniendo”, declaró. 

 Al dar a conocer los resultados semanales, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla, informó que el Operativo Muralla se activó en tres ocasiones, se detuvo a 11 personas, se aseguraron dos vehículos y 10 armas de fuego. 

Y en cuanto al Grupo de Coordinación Metropolitana, que se despliega en la zona conurbada, se informó la captura de 20 personas relacionadas con delitos de alto impacto: ocho en Guadalupe, seis en Monterrey, dos en Juárez, dos en Pesquería, uno en García y uno en El Carmen.

Destacó que, gracias a la coordinación, el pasado miércoles fue detenida en García una persona por la posesión de sustancias prohibidas, que tenía orden de aprehensión por homicidio calificado.

