Garantiza Estado recursos para elecciones de 2027

El Gobierno estatal aseguró que el proceso electoral contará con presupuesto, mientras organismos autónomos preparan sus proyecciones para el próximo año

El Gobierno de Nuevo León informó que garantizó los recursos necesarios para realizar el proceso electoral de 2027, al sostener una reunión de trabajo con representantes de organismos autónomos y del Poder Judicial como parte de la integración del Paquete Fiscal estatal del próximo año.

Durante el encuentro, autoridades estatales presentaron las perspectivas económicas para Nuevo León y el país, así como los primeros elementos del panorama presupuestal que permitirá a los organismos participantes realizar sus proyecciones para 2027.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, aseguró que, independientemente del escenario presupuestal que enfrente la entidad, los recursos para las elecciones del próximo año estarán garantizados.

“Lástima los que no estuvieron porque ni siquiera pueden ver el escenario”, señaló.

“Pero al menos los que sí acudieron, pues ya tienen certeza, ya tienen un estimado y seguramente van a salir de aquí a hacer sus planeaciones para lo que viene. Nosotros, exista o no exista presupuesto, vamos a concluir con las grandes obras”, añadió.

En la mesa de trabajo, Flores Serna y Ulises Carlin, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, expusieron el panorama económico de la entidad a partir del Proyecto de Paquete Fiscal Federal 2027 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, Nuevo León se perfila como la entidad con mayor crecimiento en gasto programable, además de contemplar un incremento de 8.1 por ciento en los Ramos 28 y 33.

Las autoridades estatales también presentaron los lineamientos que deberán atender los organismos autónomos y Poderes para elaborar sus presupuestos internos, los cuales posteriormente serán entregados a la Administración estatal para integrar el proyecto de Paquete Fiscal 2027.

Flores Serna explicó que el proceso presupuestal todavía deberá avanzar en el ámbito federal antes de contar con información definitiva sobre los recursos que recibirá Nuevo León.

“Recordemos que primero pasa al Congreso Federal, de ahí vamos a tener, pues ya tenemos un panorama, un aproximado de lo que viene y de ahí ya empezamos, ahora sí, con información más certera a hacer planificaciones de lo que vamos a presentar nosotros como Poder Ejecutivo al Congreso del Estado”, puntualizó.

La reunión formó parte de los trabajos previos para definir el presupuesto estatal del próximo año y establecer las necesidades financieras de los organismos autónomos y Poderes, incluido el financiamiento requerido para el proceso electoral de 2027.