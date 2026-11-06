Garantiza Delgado recursos a Cendis y Samuel pide apoyo para NL

El titular de la SEP aseguró que no disminuirá el presupuesto para educación inicial y el gobernador buscará gestionar fondos para 2027

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El secretario de Educación del Gobierno federal, Mario Delgado, garantizó a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) recursos en el Presupuesto Federal 2027, y tras eso el gobernador Samuel García le dijo que le mandará un WhatsApp con el Presupuesto de Nuevo León para que le ayude a gestionar recursos ante el Congreso federal.

En su discurso en el 24 Encuentro de Educación Inicial y Preescolar, en Monterrey, el titular de la SEP dijo que le pidió a los diputados federales mantener en el Presupuesto del próximo año los recursos asignados a la educación inicial.

Delgado recordó que hace un año, tras participar en la edición 23 del Encuentro, se logró que los recursos a los Cendis subieran 40 por ciento.

Sin embargo, la directora de los Cendis, Guadalupe Rodríguez de Anaya, dijo que el proyecto presupuestal para 2027 contempla una baja en las partidas financieras, por lo que le pidió su ayuda como gestor.

A eso, el titular de la SEP le dio la noticia.

"Tengo información de que en la Cámara de Diputados ya tienen un acuerdo para que no haya un peso de disminución al presupuesto de educación inicial… es decisión de los diputados, pero sé que va muy bien”, sostuvo.

Samuel García pide apoyo para el Presupuesto de NL

En el evento en Cintermex, el gobernador Samuel García agradeció a Delgado el apoyo que permite a la entidad construir este año más de 50 escuelas de educación básica, le pidió invitar a la presidenta Claudia Sheinbaum a venir a la inauguración de tres preparatorias "Margarita Maza” y aprovechó para pedirle ayuda para el Presupuesto estatal 2027.

"Ojalá pueda invitar a la Presidenta en diciembre que estén las escuelas Margarita Maza y luego le mando un whatsapp con el Presupuesto de Nuevo León para que también nos ayude”, le comentó.