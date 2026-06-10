Garantiza autonomía una universidad libre: Santos Guzmán

El rector dijo que la independencia para decidir está vinculada con la transparencia, la rendición de cuentas y los valores éticos para formar profesionales

En el marco de la conmemoración de los 55 años de la autonomía universitaria, el Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, destacó que esta conquista permitió definir el rumbo de la institución hasta consolidarla como un referente de excelencia educativa y compromiso con la sociedad.

En el Auditorio Gumersindo Cantú Hinojosa de la Facultad de Contaduría Pública y Administración y en presencia del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, y de diferentes universidades públicas del país, Guzmán López recalcó que defender este principio involucra tener libertad para construir conocimiento y evolucionar con humanismo.

Mencionó que la independencia para decidir está vinculada con la transparencia, la rendición de cuentas y los valores éticos para formar profesionales en una sociedad más justa y democrática.

En su conferencia magistral titulada “La autonomía universitaria: libertad de pensamiento, autogobierno y responsabilidad social”, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, felicitó a la UANL por su contribución al dinamismo productivo estatal y afirmó que la autonomía permite preservar la pluralidad de enfoques en periodos de polarización.

Enfatizó que, aun con limitaciones financieras e intentos de filtraciones políticas en las instituciones de educación superior, la autonomía no debe quebrantarse.