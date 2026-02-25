Garantiza alcalde seguridad en San Pedro ante violencia

Mauricio Farah aseguró que en el municipio todo marcha con normalidad y que se mantiene una coordinación permanente con las autoridades

Ante los hechos de violencia registrados en otros estados y municipios del país por la caída de Nemesio Rubén Oseguera, “El Mencho”, líder narcotraficante, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, aseguró que en el municipio todo marcha con normalidad y que se mantiene una coordinación permanente con los municipios metropolitanos, el Gobierno del Estado a través de Fuerza Civil y autoridades federales como el Ejército y la Guardia Nacional.

El edil lo dijo al término de una ceremonia en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, realizada en la plaza principal del municipio, ubicada en el Casco Urbano, donde estuvo acompañado por integrantes del Cabildo, entre ellos el secretario de Seguridad municipal, José Luis Kuri.

Farah subrayó que en materia de seguridad el municipio no escatima recursos y que, independientemente de que se registren o no hechos delictivos, se mantienen en alerta permanente.

“Todo el tiempo, en la seguridad no escatimamos, es como decía, como el amor, se tiene que hacer todos los días, todos los días tienes que estar ahí pero dándole, no te puedes descuidar porque si no en cualquier momento pues puede pasar algo y no por supuesto que ahorita estamos tomando medidas aún mayores”, dijo.

Asimismo, agregó que el municipio continúa ocupando los primeros lugares en seguridad a nivel federal, al ser considerado la ciudad más segura de México, y destacó que cuentan con seis policías por cada mil habitantes.