Galardonan a Lety Benavides por sus más de 40 años de trayectoria

La Asociación de Locutores de México condecoró a la periodista por su trayectoria en los medios de comunicación, especialmente la radio, que inicio en 1979

La Asociación de Locutores de México, capítulo Nuevo León, condecoró la noche de este miércoles a la periodista Lety Benavides por su larga trayectoria en los medios de comunicación, especialmente la radio.

La titular del noticiero INFO7 Mediodía, de Azteca Noreste, tiene también una amplia carrera en la radio hablada, en la cual inició ahí inició en 1979, por lo cual fue parte del grupo de locutores que fueron reconocidos en la edición 2025 de este premio.

Benavides Ramírez agradeció a su familia, colegas y otros locutores, el apoyo que le han dado en su carrera al frente del micrófono.

El premio se lo entregó el presidente de la asociación Adrián Peña, frente a otros invitados especiales como el Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, César Garza Villarreal, y el exgobernador, Sócrates Rizzo.

“Estoy muy orgullosa, muy feliz, le agradezco a la Asociación de Locutores de Nuevo León por este reconocimiento, más de 40 años en el medio, en la radio, en la televisión, la verdad, muy agradecida, muy orgullosa, muy bendecida también".

“La radio es uno de los medios que más quiero, ahí inicié en 1979, para mí es una comunicación como que un poquito más especial, más cercana con la gente porque la televisión tienes que guardar costumbres, que los tiempos, y la radio no, hay más cercanía, hay más contacto con la gente, lo disfruto muchísimo, amo muchísimo la radio”, afirmó en entrevista.

La ceremonia también sirvió para estrenar mesa directiva de la asociación la cual ahora estará presidida por Peña.

Benavides Ramírez recomendó a los jóvenes que quieren incursionar en los medios de comunicación, ser pacientes, profesionales y comprometidos con la comunidad.

“A echarle muchísimas ganas y muchísima pasión, porque esto es de pasión, de mucha constancia, de mucha disciplina, de mucha resistencia, no esperen en unos meses alcanzar lo que quieren, no, esto es de años, de años de mucho mucho trabajo, mucha disciplina y mucha dedicación, si no lo tienen, no van a prosperar en esto”, indicó.

Otros de los premiados fueron la cantante Tatiana; la conductora de noticias, María Julia La Fuente; el periodista, Mario Gamez; y los periodistas Pedro Piña, Mónica Cruz y Francisco Zúñiga Esquivel.

“Me dio mucha emoción pues encontrarme aquí con el licenciado Mario Gámez, con María Julia Lafuente, con Tatiana, con Mónica Cruz, con Pablo Carranza, con Julio Montes, con tanta gente hermosa y profesional de la radio y la televisión, la verdad, un orgullo para mí y pues super contenta, esto muy feliz”, dijo Lety Benavides.

El premio le fue entregado a Lety Benavides el día de su cumpleaños por lo que lo tomó como un gran regalo.