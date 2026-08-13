Gala internacional de Ópera apoyará al Hospital Universitario

El repertorio incluirá obras interpretadas en italiano, esloveno, holandés y español, además de canciones mexicanas, con acompañamiento de piano y guitarra

La música y el talento internacional llegarán a Monterrey con una causa especial: apoyar al Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Este 14 de agosto, el Teatro Universitario será escenario de una Gala de Ópera que reunirá a artistas internacionales en un espectáculo con piezas de reconocidos compositores de la ópera, la zarzuela y la música mexicana.

El repertorio incluirá obras interpretadas en italiano, esloveno, holandés y español, además de canciones mexicanas, con acompañamiento de piano y guitarra.

El espectáculo contará con la participación de integrantes de un ensamble internacional, además del talento de un pianista mexicano. Entre las obras que forman parte del programa se encuentran piezas de Rossini, Puccini, Gounod, Sorozábal y María Grever.

La gala tendrá una duración aproximada de una hora y media, con un intermedio de 15 minutos, y contará con supertitulaje en español mediante una pantalla instalada sobre el escenario, para que el público pueda seguir el contenido de cada pieza, incluso aquellas interpretadas en otros idiomas.

Los organizadores extendieron la invitación tanto a conocedores de la ópera como a quienes asistirán por primera vez a un concierto de este género, al tratarse de un evento pensado para toda la familia.

Además del espectáculo artístico, la Gala de Ópera tendrá un propósito benéfico, ya que los fondos reunidos por la taquilla serán destinados a obras en beneficio del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la UANL.

Quienes deseen asistir podrán adquirir sus boletos en Arema Ticket, tanto en línea como a través de sus puntos de venta. La Gala de Ópera se realizará este 14 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Universitario.