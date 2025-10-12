Funcionarios de Guadalupe donan sus sueldos a Veracruz

Empleados de primer y segundo nivel, incluidos secretarios y directores, donarán individualmente el 10% de su salario, informó la dependencia

Funcionarios del municipio de Guadalupe acordaron donar parte de su salario a los damnificados por las lluvias en Veracruz.

A través de un comunicado se informó que empleados de primer y segundo nivel, -incluyendo secretarios, directores y coordinadores-, aportarán individualmente el 10% de su pago.

Lo recaudado se entregará mediante un cheque oficial al DIF de Veracruz, o a través de un fideicomiso seguro, según dispongan las autoridades veracruzanas.

El alcalde Héctor García detalló que la intención de la donación en efectivo es que la ayuda llegue de forma rápida y directa a quienes más lo necesitan.

“Esto es para que puedan hacer uso la gente que quedó más damnificada y que tuvo más daños, ya sea personales o materiales.

“Somos hermanos mexicanos y el municipio de Guadalupe hará este donativo”, dijo el presidente municipal; “la recaudación comenzará este lunes y la entrega se realizará la próxima semana”.