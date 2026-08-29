Fuga genera encharcamientos y malos olores en Escobedo

Vecinos solicitaron la intervención de Agua y Drenaje de Monterrey para reparar la fuga que se ubica sobre Prolongación Águila Real y Periférico Monterrey

Vecinos de la colonia Villas de San Francisco, en Escobedo, denunciaron una fuga de aguas negras que desde hace aproximadamente un mes afecta las condiciones de la zona.

El problema se localiza sobre Prolongación Águila Real y Periférico Monterrey, donde las aguas residuales han provocado encharcamientos que dificultan el paso de peatones y generan olores fétidos.

De acuerdo con los habitantes, el reporte fue realizado desde hace un mes ante Agua y Drenaje de Monterrey; sin embargo, hasta el momento personal del organismo no ha acudido para atender la situación.

Los vecinos señalaron que la acumulación de aguas negras representa un foco de insalubridad, debido a que permanece expuesta en la vía pública y genera condiciones poco adecuadas para quienes viven o transitan por el sector.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de Agua y Drenaje de Monterrey para reparar la fuga y evitar que las aguas residuales continúen acumulándose en el lugar.