Fuga de gas provoca incendio en vivienda de Monterrey

Una fuga de gas al interior de una vivienda provocó un incendio en el área de la lavandería, generando momentos de tensión entre los habitantes de un domicilio ubicado sobre la calle Sendero Sur número 2229, en la colonia Balcones del Mirador, en el municipio de Monterrey.

El siniestro se registró alrededor de las 23:55 horas del domingo 8 de febrero de 2026, cuando el fuego se concentró en la zona de la lavandería, donde fueron consumidas una lavadora, una secadora, diversas prendas de vestir y productos de limpieza. Debido a la intensidad del calor, también se registraron daños en la fachada frontal del domicilio.

De acuerdo con lo señalado por la familia afectada, la fuga de gas ya había sido detectada y denunciada con anterioridad, por lo que solicitaron el apoyo de un plomero, quien presuntamente realizó una reparación. No obstante, la fuga habría continuado de manera intermitente hasta que ocurrió el incendio.

El fuego generó una considerable acumulación de humo al interior de la vivienda, sin embargo, los ocupantes lograron salir a tiempo, sin que se reportaran personas lesionadas. Tras las labores de control y enfriamiento, se descartaron riesgos de propagación a domicilios contiguos.

Fue hasta cerca de la 01:00 horas cuando se dio por concluida la atención del incidente, luego de que se realizaran trabajos de ventilación y se brindaran recomendaciones de seguridad a los habitantes del inmueble.

En el sitio trabajaron elementos de Bomberos de Nuevo León, corporaciones municipales y personal de Protección Civil de Nuevo León, así como Fuerza Civil, quienes permanecieron en la zona para asegurar el domicilio y prevenir cualquier riesgo adicional.